ডাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ব্যালটে ৫, হল সংসদে থাকবে ১ পাতা

ডাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ব্যালটে ৫, হল সংসদে থাকবে ১ পাতা
আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ব্যালট পেপার হবে ৫ পাতার এবং হল সংসদের ব্যালট হবে ১ পাতার। ফলে ভোট শেষে গণনা প্রক্রিয়ায় সময় একটু বেশি লাগতে পারে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক সভায় এসব তথ্য জানান প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
তিনি বলেন, আমাদের মেশিন প্রতি ঘণ্টায় ৫ থেকে ৬ হাজার ব্যালট স্ক্যান করতে পারে। কিন্তু ৬ হাজার ভোট হলে প্রতিটি ব্যালট ৫ পাতার হওয়ায় মোট ৩০ হাজার পৃষ্ঠা স্ক্যান করতে হবে। এতে অতিরিক্ত ৫ ঘণ্টা সময় লাগবে। তাই ফলাফল ঘোষণার জন্য ধৈর্য ধরতে হবে।
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, কেন্দ্রের বাইরে যারা থাকবেন তারা গণনা শেষে আন-অফিশিয়ালি ফলাফল জানতে পারবেন। আর রাত যত হোক আমরা অফিসিয়ালি ফলাফল ঘোষণা করবো।
