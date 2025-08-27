  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচনে ছবি বিকৃতির ঘটনায় শিবিরের উদ্বেগ

প্রকাশিত: ০৯:৩৭ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ফেস্টুন ফেলে দেওয়া ও ছবি বিকৃতির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) এক যৌথ বিবৃতিতে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম ও সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম সাদ্দাম এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে নেতারা বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, আসন্ন ডাকসু নির্বাচনকে বানচাল করার লক্ষ্যে একটি মহল নানাভাবে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে আজ ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিন ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর ফেস্টুন ফেলে দেওয়া এবং নারী প্রার্থীসহ বেশ কয়েকজন প্রার্থীর ছবি বিকৃত করা হয়েছে। অভ্যুত্থান—পরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাঙ্গনে এমন স্বৈরাচারী আচরণ কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

নেতাদের ছবি বিকৃতির নিন্দা জানিয়ে আরও বলেন, একজন হিজাব পরিহিতা নারী শিক্ষার্থীর ছবি বিকৃত করে এই কুচক্রী মহল ব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে। নিঃসন্দেহে এটি ধর্মীয় অনুভূতি আঘাত হানার পাশাপাশি নারী বিদ্বেষের ঘৃণ্য ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। আমরা আরও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, একটি গোষ্ঠীর কিছু মিডিয়া পরিকল্পিতভাবে এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের আড়াল করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জড়ানোর চেষ্টা করছে, যা স্পষ্টত ষড়যন্ত্রের অংশ।

তারা বলেন, অতীতেও এই কুচক্রী মহল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সহাবস্থানের পরিবেশ ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠাকারীদের সহযোগিতা করে এসেছে। খুনি হাসিনা পালায়ন ও ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থার বিদায় তারা মেনে নিতে পারেনি, তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ ডাকসু নির্বাচনকে ব্যাহত করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। আমরা বিশ্বাস করি, বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন লালনকারী ঢাবি শিক্ষার্থীরা অতীতের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে সব ষড়যন্ত্র ও অপশক্তির মোকাবিলা করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং যোগ্যতম প্রার্থীকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে বাছাই করে এর উপযুক্ত জবাব দেবে।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই করে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ, নিরাপদ ক্যাম্পাস ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বজায় রাখার স্বার্থে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

