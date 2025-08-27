  2. ক্যাম্পাস

ইকসুর গঠনতন্ত্র ও সংবিধি প্রণয়নে ১১ সদস্যের কমিটি

প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ইকসু) ও হল সংসদের গঠন ও নির্বাচনের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র এবং সংবিধি প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করেছ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বুধবার (২৭ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল হক সই করা এক অফিস আদেশে বিষয়টি জানানো হয়।

অফিস আদেশে বলা হয়, কমিটি ইকসু গঠনের জন্য সংবিধি বা গঠনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করে উপাচার্যের নিকট জমা দেবে। পরে সেটি সিন্ডিকেট, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে অর্ডিন্যান্স আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অন্তর্ভুক্ত হবে। কমিটিকে যত দ্রুত সম্ভব গঠনতন্ত্র ও সংবিধি প্রণয়ন করে উপাচার্যের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে।

১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. আলীনূর রহমান, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদ মুহাম্মদ রেজওয়ান, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহা. তোজাম্মেল হোসেন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. নজিবুল হক, আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তফা আরীফ। এছাড়া আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসানকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।

কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেরে অন্য সদস্যরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. একরামুল হক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জাফর উল্লাহ তালুকদার ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার ইমাম হোসেন সিডনী।

কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান বলেন, এখনো চিঠি হাতে পাইনি। তবে বিষয়টি শুনেছি। চিঠি পাওয়ার পরে সেখানে কী বিধি-বিধান রয়েছে সেটি দেখবো। তার আগে আমি কিছু বলতে পারছি না।

ইকসু গঠনের দাবিতে গত ২৪ আগস্ট ‘মুভমেন্ট ফর ইকসু’ প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধি দল উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে উপাচার্য নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আশ্বাস দেন।

