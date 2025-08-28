  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির রেজিস্ট্রার ভবন পেপারলেস করার অঙ্গীকার সাদিক কায়েমের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাবি
প্রকাশিত: ০৮:২৬ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ঢাবির রেজিস্ট্রার ভবন পেপারলেস করার অঙ্গীকার সাদিক কায়েমের
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন ডাকসু নির্বাচনে শিবির প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমাতে রেজিস্ট্রার ভবনের কার্যক্রম পেপারলেস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনে শিবির প্যানেলের ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম। এসময় তিনি দাবি করেন, নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট পেলে প্রশাসনিক কাজের দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অযথা হয়রানির অবসান ঘটিয়ে রেজিস্ট্রার ভবনকে আধুনিক ও ডিজিটালাইজড করা হবে।

বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রশাসনিক ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

সাদিক কায়েম অভিযোগ করেন, ভর্তি থেকে শুরু করে যে কোনো প্রশাসনিক কাজ করতে হলে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের একাধিকবার আবেদন জমা দিতে হয়- হলে, বিভাগে, অনলাইনে, এমনকি ব্যাংকেও আলাদাভাবে লেনদেন করতে হয়। সব প্রক্রিয়া শেষ করার পরও রেজিস্ট্রার ভবনে এসে শিক্ষার্থীদের ‘লাঞ্চের পর আসেন’, ‘আগামীকাল আসেন’- এমন ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, আমার জয়ী হলে প্রশাসনিক ভবন ডিজিটাল করা হবে। শিক্ষার্থীরা হলে বসেই অনলাইনে সব ধরনের আবেদন ও পেমেন্ট করতে পারবেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষায় যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ‘উচ্চশিক্ষা সেল’ গঠন করা হবে, যা অনলাইনে সার্টিফিকেট যাচাই, প্রেরণসহ যাবতীয় সেবা দেবে।

এছাড়াও রেজিস্ট্রার ভবনে পার্টটাইম চাকরির সুযোগ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি।

এফএআর/কেএসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।