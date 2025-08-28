তফসিল ঘোষণা, চাকসু নির্বাচন ১২ অক্টোবর
দীর্ঘ ৩৪ বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১২ অক্টোবর চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেল ৩টায় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ অডিটোরিয়ামে চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।
ঘোষিত সময় অনুযায়ী, আগামী ১ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। খসড়া তালিকায় আপত্তি জানানোর শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১১ সেপ্টেম্বর ।
মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমাদান ১৫ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র বিতরণের শেষ তারিখ ও জমাদান ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা। যাচাই-বাছাই ১৮-২০ সেপ্টেম্বর।
প্রাথমিক প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায়। প্রার্থীদের বিষয়ে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।
প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৫ সেপ্টেম্বর। নির্বাচনী প্রচারণা চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবর। ভোটগ্রহণ ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
