কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি
বামরা ৮ মিনিট কথা বললে ৭ মিনিটই শিবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে
বাম সংগঠনের সমালোচনা করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, তারা আট মিনিট কথা বললে সাত মিনিটই শিবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।
তিনি বলেন, কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে স্বীকারও করেছেন—১০ জন মিলে তারা যতটা গণ্ডগোল করতে পারেন, হাজারও শিক্ষার্থীও তা পারেন না। তাদের দল এখন কেবল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি আর মবক্রেসির জন্যই টিকে আছে। শাহবাগে কিংবা শাপলা গণহত্যাকেও তারা ন্যায়সঙ্গত দেখানোর চেষ্টা করেছেন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির আয়োজিত হাফেজদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন শিবির সেক্রেটারি।
ছাত্র সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, ‘আমরা বারবার বলেছি, ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে নিয়মিত প্রক্রিয়ায় আনতে হবে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট তারিখে এটি সম্পন্ন হলে অপ্রয়োজনীয় সময়ক্ষেপণ বা শিক্ষাজীবনে বিঘ্ন ঘটবে না। (বর্তমানে) প্রশাসন যেভাবে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে, সেটি আড়াল করার জন্যই বামরা ভিত্তিহীন বর্ণনা দাঁড় করাচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কখনো ইসলামী ছাত্রশিবিরের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। বরং এখানে দেখা যায়, বাম সংগঠনগুলো যারা আওয়ামী লীগের সহযোগী, তারা বারবার আমাদের আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন।’
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ড. আব্দুল মান্নান, আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. আকতার হোসেন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল বারীসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ৩২৮ কুরআনে হাফেজকে সংবর্ধনা দেয় সংগঠনটি।
ইরফান উল্লাহ/এসআর/জেআইএম