চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার আত্মপ্রকাশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪০ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) সেমিনার ও ফ্রি কুরআন বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) গণমাধ্যমকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে জানানো হয়।

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে ইসলামি শিক্ষা দিবস সেমিনারের আয়োজন করে সংগঠনটির নেত্রীরা।

শিক্ষা সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ এনায়েত উল্যা পাটোয়ারী ও দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোজাম্মেল হক।

সেমিনারে অধ্যাপক ড. এনায়েত উল্যা পাটোয়ারী বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী অঙ্গনে এ ধরনের আয়োজন বারবার হওয়া উচিত। ধারাবাহিক গোল টেবিল আলোচনা কিংবা ওয়ার্কশপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা তুলে ধরতে ভূমিকা রাখবে ছাত্রীসংস্থা।’

সহযোগী অধ্যাপক মোজাম্মেল হক তার বক্তব্যে মেয়েদের জন্য শিক্ষাকে সহজলভ্য করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আমি এমন ইউনিভার্সিটি চাই না যেখানে মেয়েদের বিয়ে-সংসার এবং ক্যারিয়ার দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা বাছাই করে নিতে হয়। এ ধরনের কোনো বাইনারি থাকবে না। পরিবার গঠন এবং ক্যারিয়ার দুটোর সুন্দর সহপ্রতিষ্ঠা চাই।’

সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. শামীমা ফেরদাউসী, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা খানম, বিবিএ অনুষদের প্রভাষক আকরমা খানম এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক শারমিন সুলতানা বক্তব্য দেন।

