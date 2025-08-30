জাকসু নির্বাচনে নারী প্রার্থী মাত্র ৪৬ জন, ৩৫ জনই সংরক্ষিত পদে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ১৭৯ জন প্রার্থী। এরমধ্যে নারী রয়েছেন মাত্র ৪৬ জন। আবার এর মধ্যে ৩৫ জনই সংরক্ষিত (নারী) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সাধারণ পদগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মাত্র ১১ জন।
শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম।
প্রকাশিত চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। যেখানে একজনও নারী প্রার্থী নেই৷ সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মোট ৯ জন প্রার্থী, যার মধ্যে নারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে ছয়জন এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে মোট ৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এর মধ্যে দুজন নারী। পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক পদে পাঁচজন পুরুষ ও একজন নারী প্রার্থী রয়েছেন। সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মোট আটজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তবে এ পদে কোনো নারী প্রার্থী নেই।
অন্যান্য পদগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে সাতজন পুরুষ ও একজন নারী, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ছয়জন পুরুষ ও দুজন নারী, নাট্য সম্পাদক পদে চারজন পুরুষ প্রার্থী ও একজন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
তথ্য-প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে মোট সাতজন প্রার্থী থাকলেও কোনো নারী প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক পদে আট প্রার্থীর মধ্যে একজন নারী প্রার্থী। সহ-সমাজসেবা সম্পাদক পুরুষ ও নারী পদে সাতজন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ক্রীড়া সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনজন পুরুষ। সহ-ক্রীড়া (পুরুষ) ও সহ-ক্রীড়া (নারী) উভয় পদের জন্য ছয়জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সাতজন। তবে এ পদে কোনো নারী প্রার্থী নেই। স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পাদক পদে একজন নারীসহ মোট সাতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
কার্যকরী সদস্য (নারী) তিন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মোট ১৬ জন। কার্যকরী সদস্য (পুরুষ) তিন পদে মোট ২৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
