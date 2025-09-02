ডাকসুর প্রার্থীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি: ঢাবি সাদা দলের নিন্দা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এক প্রার্থীর বিরুদ্ধে রিট করার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রিটকারী প্রার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ ও নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সংগঠনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খান এবং যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম ও অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এক যৌথ বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান।
আরও পড়ুন
- ডাকসুর প্রার্থীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকির ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন
- শিবিরের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটেড প্রোপাগান্ডা চলছে: সাদিক কায়েম
বিবৃতিতে বলা হয়, এ ধরনের হুমকি নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব উল্লেখ করে তারা বলেন, ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারী প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে সাইবার বুলিং অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
সাদা দলের নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকিদাতাসহ নারী শিক্ষার্থীদের অবমাননাকারীদের চিহ্নিত করে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় আনা জরুরি। ঐতিহ্যবাহী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে।
এফএআর/কেএসআর/এমএস