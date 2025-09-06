  2. ক্যাম্পাস

জীবনকে মহানবীর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে: শাবিপ্রবি উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক শাবিপ্রবি
প্রকাশিত: ০৯:১৬ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জীবনকে মহানবীর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে: শাবিপ্রবি উপাচার্য

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী বলেছেন,
মহানবী (স.) সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তিনি শুধু মুসলমানদের কাছেই শ্রেষ্ঠ মানব নন, বরং তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে অমুসলিমরাও তাকে ইতিহাসের শত শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে প্রথমে স্থান দিয়েছেন। আমাদের জীবনকে মহানবী (স.)-এর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতে অংশ নিয়ে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা শুরু হয়।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য আরও বলেন, ‌‘মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর কোরআন নাজিল হওয়ায় এটি হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আমরা তার উম্মত হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছি। মহানবীর জীবনী জানতে আমাদের কুরআন অর্থসহ পড়তে হবে। কারণ হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, কেউ যদি মহানবী (স.)-এর জীবনী সম্পর্কে জানতে চায়, তবে সে যেন নিয়মিত কুরআন পড়ে।’

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুসলেহ উদ্দীন আহমেদ।

এসএইচ জাহিদ/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।