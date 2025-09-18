জাবির ৫৪ ব্যাচের ক্লাস শুরু ২১ সেপ্টেম্বর
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ (৫৪ব্যাচ) প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) নবীন শিক্ষার্থীদের (৫৪ ব্যাচ) ক্লাস রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং হল বরাদ্দ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। এছাড়া পূর্বঘোষিত ২১ সেপ্টেম্বর থেকে যথারীতি ক্লাস শুরু হবে।
তিনি আরও জানান, চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট এক হাজার ৮৮৯ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন।
এর আগে গত ১৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসানের সভাপতিত্বে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত হয়।
