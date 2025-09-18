রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শর্তসাপেক্ষে ফিরছে পোষ্য কোটা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শর্তসাপেক্ষে ফিরছে পোষ্য কোটা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শর্ত সাপেক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা দিলো (পোষ্য কোটা) প্রশাসন। ৪০ নম্বর পেলে ভর্তির সুযোগ পাবেন শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানেরা।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ভর্তি পরীক্ষা কমিটির এক মিটিংয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক প্রফেসর মো. আখতার হোসেন মজুমদারের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ১ম বর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে শর্তসাপেক্ষে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তির সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ভর্তি কমিটির সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উপাচার্যের দায়িত্বে নিযুক্ত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের ভর্তির প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বৈষম্যমূলক ও জুলাই-আগস্ট বিপ্লব পরবর্তী চেতনার পরিপন্থি বলে উল্লেখ করে সেটি বাতিলের দাবি জানায়। অতীতে ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর না পাওয়া সত্ত্বেও ভর্তির নজির আছে, যা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির ধারাকে ক্ষুণ্ণ করে। এছাড়া কিছুক্ষেত্রে অভিভাবকের বিভাগে ভর্তি হয়ে পুত্র-কন্যারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে বলেও তারা অভিযোগ করে।
সাখাওয়াত হোসেন/আরএইচ/জেআইএম