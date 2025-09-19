ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে আরবি বিভাগের শিক্ষার্থীদের জয়জয়কার

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে আরবি বিভাগের শিক্ষার্থীদের জয়জয়কার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও বিভিন্ন হল সংসদ নির্বাচনে এবার আরবি বিভাগ থেকে সর্বাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে এক নজির গড়েছে।
মোট ২৪ জন শিক্ষার্থী তাদের বিজয়ের মাধ্যমে বিভাগটিকে গৌরবময় এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ২০১৬-১৭ সেশনের আরমান হোসেন এবং সদস্য পদে জয়ী হয়েছেন ২০১৮-১৯ সেশনের তাজিনুর রহমান।
হলভিত্তিক নির্বাচনে আরবি বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাফল্য ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজয় একাত্তর হলে জিএস হয়েছেন ২০২০-২১ সেশনের আশিক বিল্লাহ, সাহিত্য সম্পাদক ২০২১-২২ সেশনের ইউসুফ আব্দুল্লাহ, সংস্কৃতি সম্পাদক ২০২১-২২ সেশনের মো. শরীফ আহমেদ এবং পাঠাকক্ষ সম্পাদক ২০২১-২২ সেশনের তারেক রহমান শাকিব।
কবি জসিমউদ্দীন হলে ভিপি হয়েছেন ২০১৮-১৯ সেশনের ওসমান গণী, জিএস ২০১৯-২০ সেশনের হিজবুল্লাহ আল হিজুল, বাহিরাঙ্গণ ক্রীড়া সম্পাদক ২০১৯-২০ সেশনের আরাফাত হোসাইন এবং সদস্য ২০২২-২৩ সেশনের ময়নুল মুরসালিম।
মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে জিএস হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ২০১৯-২০ সেশনের আসিফ ইমাম। অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক হয়েছেন ২০১৯-২০ সেশনের মো. তাজকিরুল ইসলাম।
শেখ মুজিবুর রহমান হলে জিএস পদে জয়ী হয়েছেন ২০২০-২১ সেশনের আহমেদ আল সাবাহ, সমাজসেবা সম্পাদক হয়েছেন ২০২০-২১ সেশনের আজিজুর রহমান এবং সাহিত্য সম্পাদক ২০২১-২২ সেশনের আবিদ হাসান রাফি।
সূর্য সেন হলে সদস্য হিসেবে জয়ী হয়েছেন ২০২২-২৩ সেশনের সায়েদুজ্জামান নূর আলভী।
হাজী মুহসীন হলে ভিপি হয়েছেন ২০১৮-১৯ সেশনের সাদিক হোসেন (শিকদার) এবং অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক হয়েছেন ২০১৯-২০ সেশনের আতিকুল্লাহ জোবায়ের।
স্যার এ এফ রহমান হলে ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২০১৯-২০ সেশনের রফিকুল ইসলাম এবং সাহিত্য সম্পাদক হয়েছেন ২০২০-২১ সেশনের আমির হামজা শাকিল।
শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে জিএস হয়েছেন ২০২১-২২ সেশনের খালেদ হাসান এবং সদস্য হয়েছেন ২০২২-২৩ সেশনের আবদুল্লাহ আল আহাদ।
সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পাঠকক্ষ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ২০১৯-২০ সেশনের আবদুল্লাহ জোবায়ের।
রোকেয়া হলে সাহিত্য সম্পাদক হয়েছেন ২০২০-২১ সেশনের মাহিয়া বিনতে মামুন।
