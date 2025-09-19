ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ৪০ বছরে পদার্পণ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (ডুজা) প্রতিষ্ঠার ৪০ বছরে পদার্পণ করেছে। ১৯৮৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করা এ সংগঠনটি চার দশক ধরে পেশাদারত্বের সঙ্গে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা করে আসছে।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ার শিক্ষক লাউঞ্জে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রশাসন, প্রাক্তন ও বর্তমান সাংবাদিক সদস্যরা অংশ নেন। বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থী ও প্রশাসনের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে সমিতির ভূমিকা অনন্য।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা দীর্ঘদিন ধরে দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক কার্যক্রমের পাশাপাশি অসংগতিগুলোও সমানভাবে প্রতিফলিত হয়।
তিনি আরও জানান, অনেক সময় সাংবাদিকদের তথ্য প্রশাসনকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রস্তাবও দেন তিনি।
ডাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি আবু সাদিক কায়েম বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি, সেবক। ফ্যাসিবাদী সময়ে শিক্ষার্থীরা যখন নির্যাতিত হয়েছে, তখন সাংবাদিকরা পাশে থেকেছেন। জুলাই অভ্যুত্থানসহ নানা আন্দোলনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের গঠনমূলক সমালোচনার প্রশংসা করে বলেন, তাদের পরামর্শ ও তীক্ষ্ণ নজর আমাদের পথ দেখায়। সাংবাদিকদের দক্ষতা বাড়াতে আমরা বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর পরিকল্পনা করছি।
প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য খাইরুজ্জামান কামাল স্মৃতিচারণ করে বলেন, শুরুর সময় থেকেই নানা চ্যালেঞ্জ এসেছে, কিন্তু সংগঠনটি তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি।
বর্তমান সভাপতি মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহি বলেন, চার দশকের এই পথচলায় আমরা বারবার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু কখনও থেমে যাইনি। আমাদের বিশ্বাস, বস্তুনিষ্ঠ ও সাহসিকতার এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
