‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেল থেকে সরে দাঁড়ালেন এজিএস প্রার্থী
আসন্ন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেল থেকে পদত্যাগ করেছেন প্যানেলের সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদপ্রার্থী সাবেক সমন্বয়ক আকিল বিন তালেব। তবে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সিনেটে নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছেন।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্টের মাধ্যমে এই ঘোষণাটি দেন তিনি।
পোস্টে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক নানা বাস্তবতায় এবং ব্যক্তিগত কিছু কারণে আমি ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেল থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। একটি প্যানেল মূলত টিমওয়ার্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে, তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জয়ী হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে ব্যক্তির যোগ্যতা, সততা ও কর্মদক্ষতার ওপর। আমাদের ভেতরে পারস্পরিক বোঝাপড়ার কিছু ঘাটতির কারণে অনেকে ইতোমধ্যে সরে দাঁড়িয়েছেন। আমিও সেই ধারাবাহিকতায় আজ প্যানেল থেকে সরে যাচ্ছি। এই প্যানেলের প্রতিটি প্রার্থী অত্যন্ত যোগ্য। তারা যদি জয়ী হন, অবশ্যই রাকসুর জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবেন।
তিনি আরও বলেন, আমি আসন্ন রাকসু নির্বাচনে এজিএস ও সিনেট সদস্য এই দুইটি পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবতায় আমার পক্ষে একসঙ্গে দুইটি পদে প্রচারণা চালানো সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু রাকসুর মূল কার্যকারিতা সিনেটের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে, যেখানে নির্বাচিত সিনেট সদস্যরা শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর হয়ে কথা বলবেন, তাই আমি কেবল সিনেট সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ‘আধিপত্য বিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার বলেন, প্যানেলে অনেক প্রার্থী থাকলেও তার নিজের প্রচারণা নিজেকেই চালাতে হয়। তিনি কোনো অদৃশ্য কারণে প্রচারণা চালাননি, আমরা তা অবগত নই৷ এটা এমন না যে তিনি দাঁড়ালেই এজিএস হয়ে যাবেন, হয়ত তিনি কনফিডেন্স পাচ্ছেন না এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। তিনি আমাদের প্যানেল থেকে পদত্যাগ করেছেন, এটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমি তার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। প্যানেল থেকে পদত্যাগ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তার কোনো কথা হয়নি।
এর আগে এই প্যানেল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন মিডিয়া ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী ফাহির আমিন এবং মিডিয়া ও প্রকাশনা বিষয়ক সহ-সম্পাদক প্রার্থী এম শামীম। তারা বর্তমানে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/এমএস