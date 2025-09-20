প্রেসিডেন্ট’স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড পেলেন শেকৃবির মিলা

প্রেসিডেন্ট’স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড পেলেন শেকৃবির মিলা
বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রেসিডেন্ট’স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) শিক্ষার্থী প্লাবনী হক মিলা।
প্লাবনী হক মিলা শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক্স অ্যান্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। তিনি রোভার স্কাউট গ্রুপের একজন সদস্য ও ইউনিটের সাবেক সিনিয়র রোভার মেট (এসআরএম)।
বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালক (প্রোগ্রাম) মাহফুজা পারভীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের জাতীয় পর্যায়ের প্রেসিডেন্ট’স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ডের জন্য প্লাবনী হক মিলাসহ ৫ জনকে বিভিন্ন ধাপে লিখিত, ব্যবহারিক ও ভাইভার মাধ্যমে চূড়ান্ত মনোনীত করা হয়। প্রার্থীদের লিখিত, মৌখিক, ব্যবহারিক ও সাঁতার মূল্যায়ন ক্যাম্প গত ৩০ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অনুষ্ঠিত হয়।
জাতীয় পর্যায়ের এ অ্যাওয়ার্ডের জন্য সারাদেশ থেকে নির্বাচিত আরও ৪ রোভার হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার ইশতিয়াক আহমেদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার মো. মিলন হোসেন, সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার রবিন চন্দ্র মজুমদার এবং স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার পাভেল মহাজন।
প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড (পিআরএস) হলো বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক রোভার স্কাউটদের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার।
সাইদ আহম্মদ/কেএসআর/এএসএম