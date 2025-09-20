  2. ক্যাম্পাস

রাকসু

২৪ দফা ইশতেহার ঘোষণা করলো শিবির সমর্থিত প্যানেল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাবি
প্রকাশিত: ০৪:১৫ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ দফা ইশতেহার ঘোষণা করলো শিবির সমর্থিত প্যানেল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ২৪ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী চত্বরে এ ইশতেহার ঘোষণা করেন প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।

ইশতেহারে সাতটি বিষয়কে ‘হ্যাঁ’ বলে জোর দিয়েছে প্যানেলটি। সেগুলো হলো, শিক্ষা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ, আবাসন সংকট নিরসন, মানসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ ক্যাম্পাস, তথ্যসেবা ও আধুনিকায়ন, সব অংশীজনের মাঝে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি, সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণ।

অন্যদিকে সাতটি বিষয়কে ‘না’ বলেছে এ প্যানেল। সেগুলো হলো, ৫০ টাকা হল ফি, হল দখল ও সিট-বাণিজ্য, ট্যাগিং ও ফ্রেমিংয়ের রাজনীতি, ফ্লাটশেমিং-সাইবার বুলিং ও শারীরিক নির্যাতন, ধর্ম বিদ্বেষ, মাদক ও ছিনতাই, সন্ত্রাস ও সহিংসতা।

এদিকে ইশতেহারে ১২ মাসে ২৪টি সংস্কার করবে বলে জানিয়েছে প্যানেলটি। এ প্রসঙ্গে প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী ফাহিম রেজা বলেন, ‘এটি আকাশ কুসুম কোনো প্রস্তাবনা নয়। আমরা এ সংস্কার বাস্তবায়ন করবো। এছাড়া এর জবাবদিহিতার জন্য আমরা সবসময় প্রস্তুত থাকবো।’

সেগুলো হলো, জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন; মানসম্মত খাবারের নিশ্চয়তা; অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের অধিকার সংস্কার; শিক্ষা ও গবেষণায় গুরুত্বারোপ; লাইব্রেরি ও রিডিং রুম সম্প্রসারণ ও সংস্কার; শিক্ষা কারিকুলাম আন্তর্জাতিকীকরণ; প্রশাসনিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন; চিকিৎসা কেন্দ্রর আধুনিকীকরণ; নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবা; নিরাপদ ক্যাম্পাস; পরিবহন ব্যবস্থা সহজীকরণ; নারী শিক্ষার্থীদের অধিকার ও নিরাপত্তা; টিচার্স ইভ্যালুয়েশন; তথ্যসেবা নিশ্চিতকরণ; অন ক্যাম্পাস জব; পূর্ণাঙ্গ টিএসসিসি বাস্তবায়ন; বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষা; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার রক্ষা; সংস্কৃতির বৈচিত্র্যায়ন; হাইজেনিক স্যানিটাইজেশন; ক্রীড়া উন্নয়ন; সাহিত্য, প্রকাশনা ও সামাজিক সংগঠন; ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন ক্যাম্পাস এবং অপরাধ দমন।

এ সময় সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফাহিম রেজা বলেন, ‘আমরা যেই ইশতেহারটা দিয়েছি তার একটি চার্ট আমরা ক্যাম্পাসে টানিয়ে দিব। প্রতি মাসে যেই দুইটা ইশতেহার পূরণ করা হবে সেখানে আমরা ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিব। আমরা কথা দিয়ে কথা রাখতে চাই।’

গত ২৮ জুলাই তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী সোমবার থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা পর্যন্ত চলবে প্রচার কার্যক্রম। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি ভবনের ১৭টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা শেষে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ঘোষণা করা হবে চূড়ান্ত ফলাফল।’

মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।