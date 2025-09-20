চাকসু নির্বাচনে ১১ প্যানেল, পদে রয়েছেন যারা

চাকসু নির্বাচনে ১১ প্যানেল, পদে রয়েছেন যারা
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচন। এ নির্বাচন ঘিরে ইতোমধ্যে ক্যাম্পাসজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ। সম্পন্ন হয়েছে মনোনয়নপত্র উত্তোলন ও জমা দানের কার্যক্রম। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক জোটগুলো থেকে ১১টি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এসব প্যানেল, সংগঠন বা জোট থেকে শীর্ষ তিন পদসহ প্যানেলে কারা আছেন এ তথ্য এখন শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
১. ছাত্রদলের প্যানেল
চাকসু নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। এ প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) হিসেবে মনোনীত হয়েছেন দর্শন বিভাগের ১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের স্পোর্টস সাইন্স শিক্ষার্থী মো. শাফায়াত। এছাড়া সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মনোনীত হয়েছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০-২১ শিক্ষাবর্ষের আইয়ুবুর রহমান তৌফিক।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন নাসির চাকসু নির্বাচনের এ প্যানেল ঘোষণা করেন।
প্যানেলের অন্যান্য পদে প্রার্থী হয়েছেন- খেলাধুলা ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আজহারুল ইসলাম বিপ্লব, সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক জয় বড়ুয়া; সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক হৃদয়; সহ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক শহীদুল কায়সার, দপ্তর সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, সহ-দপ্তর সম্পাদক শাহরিয়ার উল্লাহ ফাহাদ, ছাত্রীকল্যাণ সম্পাদক নুজহাত জাহান, সহ-ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক শাফকাত শফিক, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক মো. ওজায়ের হোসেন, গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পাদক ফাইরুজ সাদাফ দ্বীপ, সমাজসেবা ও পরিবেশ সম্পাদক ইমাম হাসান, স্বাস্থ্য সম্পাদক মোহাম্মদ আবরার গালিব, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক শাহরিয়ার লিমন, ক্যারিয়ার ডেভলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক শ্রুতিরাজ চৌধুরী, যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক মো. সায়েম উদ্দিন আহমেদ, সহ-যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক ইয়াসিন আরাফাত, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সাকিব, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক মো. জাবেদ।
এছাড়া নির্বাহী সদস্য প্রার্থী হিসেবে আছেন- ফয়সাল প্রান্ত বাবর, মিজান মিয়া, নুসরাত জাহান, এস এম তরিকুল ইসলাম রিমন ও তায়েফ হোসেন ইমন।
২. ছাত্রশিবিরের প্যানেল
ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এতে ভিপি হিসেবে কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবিরের কার্যকরী সদস্য ইব্রাহিম হোসেন রনি, জিএস ইতিহাস বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের সাঈদ বিন হাবিব, এজিএস পদে ফাইন্যান্স বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের সাজ্জাদ হোসাইন মুন্না নির্বাচন করবেন।
বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জারুলতলায় বিকেল ৩টায় কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবিরের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাইদুল ইসলাম এ প্যানেল ঘোষণা করেন।
প্যানেলের অন্যান্যরা হলেন, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ শাওন, সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক সম্পাদক শাহপরান মারুফ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা হারেসুল ইসলাম, সহ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক জিহাদ হোসাইন, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান, সহ-দপ্তর সম্পাদক জান্নাতুল আদন নুসরাত, সমাজসেবা ও পরিবেশ তাহসিনা রহমান, গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক তানভীর আঞ্জুম শোভন, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান।
এছাড়াও ছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক নাহিমা আক্তার দ্বীপা, সহ-ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদাউস রিতা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক আফনান হাসান ইমরান, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক মোনায়েম শরীফ, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মেহেদি হাসান সোহান, যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক ইসহাক ভূঁইয়া, সহ-যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক ওবায়দুল সালমান, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক তাওহিদ রাব্বি, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ।
নির্বাহী সদস্য ৫ জন হলেন, জান্নাতুল ফেরদাউস সানজিদা, সালমান ফারসি, আকাশ দাশ, সোহানুর রহমান, আদনান শরিফ।
৩. ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেল
চাকসু নির্বাচনে পূর্নাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত প্যানেল 'সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ'। এতে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে সংগঠনটির পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছেন আব্দুর রহমান রবিন, জিএস পদে আব্দুর রহমান ও এজিএস পদে আমিনুল ইসলাম রাকিব।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে চারটায় চাকসু ভবনের সামনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ ইমরান হোসাইন নূর সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
প্যানেলের বাকি সদস্যরা হলেন, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহজাহান, সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক মুহাম্মাদ ইমতিয়াজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, সহ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ তারিকুল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মাদ আকিব হোসেন, সহ-দপ্তর সম্পাদক: আবু জুবায়ের মিরাজ, ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক মারজান বেগম, সহ ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক ফারজানা আক্তার, বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এহসানুল হক লাবীব, গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক রাফিক, সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসেন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মাঈনুদ্দিন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক মুরাদ হোসাইন মুসা, ক্যারিয়ার ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু হুরায়রা, যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক সোলাইমান সিকদার, সহ-যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক তানজিম হাসান, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক নাঈম উদ্দিন, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক আবিদুর রহমান, এছাড়াও নির্বাহী সদস্য হলেন, মুহাম্মাদ শিহাব উদ্দিন, জুয়েল রানা, সাইদুল ইসলাম, হারুনুল ইসলাম ও গাজী মাহমুদুর রহমান।
৪. স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন নামের প্যানেল
চাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ নামে পুর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে শিক্ষার্থীরা। এতে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে বাগছাসের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান, জিএস পদে বাগছাসের সাবেক কেন্দ্রীয় সংগঠক আর এম রশীদুল হক দিনার এবং এজিএস পদে জান্নাতুল ফেরদৌস।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টায় চাকসু ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে পুর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেন তারা।
প্যানেলের অন্যান্য পদে প্রার্থীরা হলেন, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক মো. তায়েফুল আলম ফরাজী, সহ খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক ইসমাইল হোসেন (ইমন), সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক ওয়ালিদুর রহমান রাফিজ, সহ সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক-পার্থ দিবস চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক মো. ইসমাইল, সহ-দপ্তর সম্পাদক- মেহেদী হাসান সোহান, ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সারাহ চৌধুরী, সহ-ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মারিয়া আলম, সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক হাসিবুর রহমান রনি, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক তানিয়া আক্তার মাহি, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহাথির, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাইনুল ইসলাম, যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক মো. জুবায়ের (লিংকন), সহ-যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক হাসিবুল হোসাইন সিয়াম, গবেষণা ও উদ্ভাবন সম্পাদক মো. তালিফ মিয়া, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক জামাল নাসের, স্বাস্থ্য সম্পাদক সাইফুল ইসলাম (আরহাম), পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক সুমাইয়া সুলতানা।
এছাড়াও কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন, পিয়াস হোসেন, মো. সাজ্জাদুল ইসলাম, গোলাম রসুল (সাকিব), সফিউল আলম সফি, সাহাব উদ্দিন (শিহাব)।
৫. বাম সংগঠনগুলোর প্যানেল ‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’
চাকসু নির্বাচনে বিভিন্ন বাম সংগঠনের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ প্যানেল ‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’। এ প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে মনোনয়ন পেয়েছেন গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি ধ্রুব বড়ুয়া। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চাকমা ও এজিএস পদে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি জাকিরুল ইসলাম জসিম মনোনয়ন পেয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ঝুপড়িতে এ প্যানেল ঘোষণা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রোনাল চাকমা।
প্যানেলের অন্য প্রার্থীদের মধ্যে- খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে বম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি লালত্লান সাং বম, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক পদে গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের দপ্তর সম্পাদক এমদাদ উল্লাহ সাকিব, সহ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক পদে কলতানের সভাপতি শামসুন্নাহার রুমী, দপ্তর সম্পাদক পদে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাংগঠনিক সম্পাদক রাম্রা সাইন মারমা, সহ-দপ্তর সম্পাদক পদে গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সংগঠক সজিব চন্দ্র দাস, সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাথোয়াইঅং মারমা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক পদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সংগঠক নিত্যানন্দ কুমার, ক্যারিয়ার ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলনের সংগঠক মাহিদুল ইসলাম (ইবাদ), যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক পদে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মোশরেফুল হক রাকিব, সহ-যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক পদে চবি জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবারের আহ্বায়ক শর্ত খীসা, গবেষণা ও উদ্ভাবন সম্পাদক পদে ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ধন রঞ্জন ত্রিপুরা, ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক পদে নারী অঙ্গনের সংগঠক মোসা. সুমাইয়া, সহ-ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক পদে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সহ-সাধারণ সম্পাদক উম্মে সাবাহ তাবাসসুম শুদ্ধতা, স্বাস্থ্য সম্পাদক পদে গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সংগঠক রিশাদ আমীন বর্ণ এবং পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক পদে গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সংগঠক মোহাম্মদ আকিব মনোনয়ন পেয়েছেন।
কার্যনির্বাহী সদস্য পদে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সদস্য সোমা চাকমা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী তিষ্য চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শিউলি ত্রিপুরা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের (বিএমএসসি) সাংস্কৃতিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক সিংয়ইপ্রু মারমা ও বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সদস্য অংক্যচিং মারমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তবে সম্পাদকীয় পদের মধ্যে সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে কোনো প্রার্থী দেওয়া হয়নি।
৬. দ্রোহ পর্ষদ
ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সবার আগে প্যানেল ঘোষণা করে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সমর্থিত প্যানেল ‘দ্রোহ পর্ষদ’ এর প্রার্থীরা।
গত ১৪ সেপ্টেম্বর (রোববার) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঘোষিত এ প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নাট্যকলা বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ঋজু লক্ষ্মী অবরোধ, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইফাজ উদ্দিন আহমদ ইমু। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবষের্র শিক্ষার্থী শেখ জুনায়েদ কবির।
৭. রেভ্যুলেশন ফর স্টেট অফ হিউম্যানিটি
চাকসু নির্বাচনে 'রেভ্যুলেশন ফর স্টেট অফ হিউম্যানিটি' নামে পাঁচ সদস্যের একটি প্যানেল ঘোষণা করেছে 'বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব স্টুডেন্ট ফ্রন্ট'।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে চাকসু ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্যানেল ঘোষণা করেন সংগঠনটির শাখা সভাপতি জুয়েনা সুলতানা।
এতে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনটির শাখা সাধারণ সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী কেফায়েত উল্লাহ। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনটির শাখা সাংগঠনিক সম্পাদক ও নাট্যকলা বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী কাজী শাহরিয়ার উল্লাহ। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক(এজিএস) পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনের অর্থ সম্পাদক ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জোনায়েদ শিবলী।
এছাড়া দপ্তর সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনটির দপ্তর সম্পাদক ও ফাইন্যান্স বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তাহসীন কারিমুল ইসলাম। যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও ইংরেজি বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সাবিহা তাহসিন শ্রীজা।
এসময় নেতৃবৃন্দ বলেন, পাঁচটি পদের এ প্যানেলে তারা চাকসুতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তবে যোগ্য কোনো প্রার্থী তাদের প্যানেলে অংশগ্রহণ করতে চাইলে সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন তারা।
৮. ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ছাত্র মজলিসের জোট প্যানেল
চাকসু নির্বাচনে ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ইসলামী ছাত্র মজলিস জোট সমর্থিত সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদের প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ঝুপড়িতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।
প্যানেলে ভিপি পদে ছাত্র অধিকার পরিষদ চবি শাখার আহ্বায়ক তামজিদ উদ্দিন, জিএস পদে ইসলামী ছাত্র মজলিস চবি শাখার সভাপতি সাকিব মাহামুদ রুমি এবং এজিএস পদে ছাত্র অধিকার পরিষদ চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. রোমান রহমানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
প্যানেলের অন্য প্রার্থীদের মধ্যে- খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. সবুজ, সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. জাহাঙ্গীর আলম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে দেওয়ান রহমান, সহ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সিয়াম আল ইহসান, দপ্তর সম্পাদক পদে তৌহিদুল ইসলাম (সাঈদ), সহ-দপ্তর সম্পাদক পদে শাফিন রহমান, ছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পদে সানজিদা আক্তার শিপু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক পদে মাজহারুল ইসলাম (শুভ), গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক পদে তৌহিদুল ইসলাম সুহান, সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান রয়েছেন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক পদে জহিরুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক পদে জিয়াউদ্দিন সায়েম, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে নাজমুস সাদাত মো. সায়েম, যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক পদে মো. নাজমুছ ছাকিব এবং সহ-যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক পদে রায়হান আব্দুল্লাহ, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক পদে ইয়াছিন আরাফাত এবং পাঠাগার ও ক্যাটাগরিয়া বিষয়ক সম্পাদক পদে মো. মারুফ।
এ ছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে মো. মুজাহিদুল্লাহ (মুজাহিদ), কাজী বেলাল হোসেন, আবিদ হাসান, সালমান মুহাম্মদ সজিবকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
৯. অহিংস শিক্ষার্থী ঐক্য
সুফিবাদী আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত অরাজনৈতিক জোট প্যানেল ‘অহিংস শিক্ষার্থী ঐক্য। এ প্যানেল থেকে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচন করবেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মুহাম্মদ ফরহাদুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক পদে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মুহাম্মদ ইয়াসিন উদ্দিন সাকির এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষেও শিক্ষার্থী মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম শাহেদ।
১০. সার্বভৌম শিক্ষার্থী ঐক্য
চবির বিভিন্ন এক্সট্রা ও কো-কারিকুলার সংগঠনের নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অরাজনৈতিক প্যানেল ‘সার্বভৌম শিক্ষার্থী ঐক্য ঘোষণা করা হয়। এ প্যানেল থেকে সহ-সভাপতি পদে লড়বেন সোসাইটি ফর ক্রিটিক্যাল লিগ্যাল স্টাডিজ (এসসিএলএস) ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও আইন বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তাওসিফ মুত্তাকী চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন চবির ক্লাব অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষেও শিক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসেন। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন জীববিজ্ঞান অনুষদ কো-কারিকুলার সোসাইটির সভাপতি এবং চবির সায়েন্টিফিক সোসাইটির প্রশাসনিক সম্পাদক ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সাঈদ মুহাম্মদ মুশফিক হাসান।
১১. স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী জোট
স্টুডেন্ট এলায়েন্স ফর ডেমোক্রেসি ও ছাত্র ফেডারেশনের সমন্বিত প্যানেল ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী জোট’ ঘোষণা করেন স্টুডেন্ট এলায়েন্স ফর ডেমোক্রেসির মুখপাত্র জগলুল আহমেদ। এ প্যানেল থেকে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচন করবেন ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও স্টুডেন্ট এলায়েন্স ফর ডেমোক্রেসি কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আবির বিন জাবেদ। সাধারণ সম্পাদক পদে পদার্থবিদ্যা বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী চৌধুরী তাসনিম জাহান শ্রাবণ এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে শাখা ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও ইংরেজি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী পলাশ দে নির্বাচনে লড়বেন।
গত বুধবার পর্যন্ত টানা চারদিনে চাকসু, হল সংসদ ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচনে ২৩২টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র নিয়েছলেন ১ হাজার ১৬২ জন প্রার্থী। এর মধ্যে চাকসুর ২৬টি পদে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন ৫২৮ জন। আর ১৪টি হল ও একটি হোস্টেলের ২০৬টি পদে মনোনয়ন নিয়েছেন ৬৩৪ জন। এরমধ্যে গত বৃহস্পতিবার সর্বশেষ দিন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৯৩০ জন। এর মধ্যে চাকসুতে ৪২৯ জন, হল ও হোস্টেল সংসদে ৫০১ জন। মনোনয়নপত্র জমা দেননি ২৩২ জন শিক্ষার্থী।
মনোনয়নপত্র জমার পর এগুলো যাচাই-বাছাই শেষে প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ হবে ২২ সেপ্টেম্বর (সোমবার)। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। ভোটগ্রহণ হবে ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
এবারের চাকসু নির্বাচনে ২৮টি, হল সংসদের ১৬টি এবং হোস্টেল সংসদে ১০টি পদে ভোটগ্রহণ হবে। প্রার্থীদের মাদক পরীক্ষার (ডোপ টেস্ট) ফল ইতিবাচক হলে প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। চাকসু নির্বাচনে ভোটার ২৭ হাজার ৬৩৪ জন। আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত একযোগে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
