পোষ্য কোটা ইস্যুতে উত্তাল রাবি, প্রোভিসিকে দুই দফা অবরুদ্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫১ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পোষ্য কোটা ইস্যুতে রাবিতে উত্তাল অবস্থা বিরাজ করছে। উপ-উপাচার্যকে অবরুদ্ধ ও শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। ছবি-জাগো নিউজ

পোষ্য কোটা ইস্যুতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) উত্তাল অবস্থা বিরাজ করছে। কোটা পুনর্বহালের দাবিতে অনশনও করছেন শিক্ষার্থীরা। তবে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাঈন উদ্দীনকে দুই দফা অবরুদ্ধ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনের বারান্দায় এমন ঘটনা ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, দুপুরে দুই উপ-উপাচার্যের বাসভবনে তালা দেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। বাসভবনের ভেতরে ঢুকতে না পেরে জুবেরী ভবনের দিকে আসেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাঈন উদ্দীন খান, প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান। একপর্যায়ে তারা জুবেরী ভবনের দিকে আসতে থাকলে শিক্ষার্থীরাও স্লোগান দিতে দিতে তাদের পিছু পিছু অগ্রসর হন।

জুবেরী ভবনের বারান্দায় এলে এক শিক্ষক এবং ছাপাখানার এক কর্মকর্তা শিক্ষার্থীদের আটকানোর চেষ্টা করেন। এসময় হাতাহাতি শুরু হয়। এসময় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাঈন উদ্দীন খানকে অবরুদ্ধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। এসময় শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধাক্কাধাক্কি হয়। পরে উপ-উপাচার্য ভবনের দ্বিতীয় তলায় চলে গেলে শিক্ষার্থীরা তাকে ভবনের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় অবরুদ্ধ করে রাখেন। এসময় সেখানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসউদসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‌‘একটি মীমাংসিত ইস্যু নিয়ে প্রশাসনে যে ভূমিকা নেওয়া হয়েছে, আমরা তা গভীরভাবে নিন্দা করছি। আমরা গতকাল থেকে শান্তিপূর্ণ অনশনে রয়েছি, কিন্তু প্রশাসন কোনো গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নেয়নি। আজ আমাদের ওপর যে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে তা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। আমি সব শিক্ষার্থীকে আহ্বান জানাই—শান্তিপূর্ণভাবে যোগ দিন। আমাদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা ময়দান ছাড়বো না।’

রাবি শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মুজাহিদ ফয়সাল বলেন, ‘আর মাত্র চার দিন পর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি মীমাংসিত ইস্যু সামনে এনে নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষও ঘটে গেছে।’

তিনি বলেন, ‘ছাত্রশিবির এ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অযৌক্তিক পোষ্য কোটার ইস্যুর অবসান না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।’

ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, পোষ্য কোটা একটি মীমাংসিত বিষয়। রাকসু নির্বাচনকে জিম্মি করে এমন সিদ্ধান্ত আমরা কখনোই মেনে নেবো না। এ সিদ্ধান্ত বাতিল না করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো।’

এ বিষয়ে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাঈন উদ্দীন বলেন, ‘পোষ্য কোটার বিষয়তো আমার একার কোনো সিদ্ধান্ত না। প্রশাসনের সবার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে আমাকে বাসায় যেতে দেবে না, খেতে দেবে না—এমন আন্দোলন আমি কখনো দেখিনি। এটা কী ধরনের আন্দোলন?’

মনির হোসেন মাহিন/এসআর/জেআইএম

