ছাত্রদল নেতা সুমন সর্দারের নেতৃত্বে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ
পরিবেশ রক্ষা এবং সড়কে মানুষ ও যানবাহন চলাচল নিরাপদ করতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ও বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকার অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন সর্দারের নেতৃত্বে এ উচ্ছেদ কার্যক্রম চালানো হয়।
দীর্ঘদিন ধরে এসব দোকানপাট শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিদিন বিকেলে এসব অবৈধ দোকান ফের বসানো হচ্ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে অবৈধ দোকানপাট সরিয়ে দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে জবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন সর্দার জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা এবং ঐতিহাসিক বাহাদুর শাহ পার্কের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখতে আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। এসব অবৈধ স্থাপনা শুধু পার্কের সৌন্দর্যই নষ্ট করে না, শিক্ষার্থীদের যাতায়াতও বিঘ্নিত করে।
তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সক্রিয় ভূমিকা রাখছে, রাখবে। এখানে ছাত্রদলের দায়বদ্ধতা রয়েছে।
এসময় ছাত্রদল নেতা মাসুদুল ইসলাম, কাওসার হোসাইন, আবু রায়হান, ইয়াসির আরাফাত, আরিফুল ইসলাম আরিফ, মনির হোসেন, রায়হান হোসেন অপু, আবু তাহের, রবিন মিয়া শাওন, আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
