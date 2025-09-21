ডাকসুর কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেলেন অধ্যাপক মোশারফ হোসেন

ডাকসুর কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেলেন অধ্যাপক মোশারফ হোসেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ২০২৫ মেয়াদের কার্যনির্বাহী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এইচ এম মোশারফ হোসেন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান এ পদে অধ্যাপক মোশারফকে মনোনীত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্রে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
নিয়োগপত্রে বলা হয়, ডাকসু গঠনতন্ত্রের ৬(এ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধ্যাপক মোশারফকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন উপাচার্য।
ডাকসুর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটিতে পদের সংখ্যা ৩০টি। এরমধ্যে ২৮টি পদে নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের থেকে নেতৃত্ব বাছাই করা হয়। বাকি দুটি পদের মধ্যে পদাধিকারবলে উপাচার্য সভাপতি হন। আর কোষাধ্যক্ষ পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে মনোনীত করেন উপাচার্য।
নির্বাচিত পদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় ভিপি (সহ-সভাপতি), জিএস (সাধারণ সম্পাদক) ও এজিএস (সহ-সাধারণ সম্পাদক) পদ। এরপর ১২টি সম্পাদকীয় পদ রয়েছে। বাকি ১৩টি কার্যনির্বাহী সদস্য পদ। এবারের নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত সাদিক কায়েম ভিপি, এস এম ফরহাদ জিএস ও মহিউদ্দীন খান এজিএস পদে জয়ী হন।
