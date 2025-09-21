  2. ক্যাম্পাস

রাবির উপ-উপাচার্যকে লাঞ্ছনার ঘটনা তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি

রাজশাহী
প্রকাশিত: ০৫:৩৫ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যকে লাঞ্ছিত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হাতাহাতির ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসউদ গণমাধ্যমকে জানান, ‘সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা (পোষ্যকোটা) আপাতত স্থগিত থাকবে। একইসঙ্গে রাকসু নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বরেই অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধস্তাধস্তির ঘটনা তদন্তের জন্য ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।’

বিস্তারিত আসছে...

