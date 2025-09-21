  2. ক্যাম্পাস

শাবিপ্রবির সব আবাসিক হলে ফার্স্ট এইড বক্স বিতরণ শিবিরের

প্রকাশিত: ০৭:৪৬ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) আবাসিক হলগুলোতে ফার্স্ট এইড বক্স বিতরণ করেছে শাখা ছাত্রশিবির।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা বক্সগুলো পৌঁছে দেন।

শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মাসুদ রানা তুহিন জানান, ছেলে ও মেয়েদের ছয়টি আবাসিক হলের পাশাপাশি মেয়েদের দুটি সাব-হলেও এই সেবা দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, ‌বছরব্যাপী আমাদের নিয়মিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আগে আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুই লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, নবীন শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘ইমারজিং স্কলার সেলিব্রেশন’ আয়োজন করেছি। এছাড়া দুই ঈদের সময় হলে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থাও করেছি।

ফাস্ট এইড বিতরণের বিষয়ে বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. সাবিহা আফরিন বলেন, ‌‘ছাত্রীদের জন্য হলে পর্যাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার সুযোগ নেই। এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ায় ছাত্রশিবিরকে ধন্যবাদ। উপকরণগুলো ছাত্রীদের কাজে আসবে।’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. জামাল উদ্দীন বলেন, ‘ফার্স্ট এইড বক্স শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এ ধরনের ভালো কাজে সব শিক্ষার্থীর এগিয়ে আসা প্রয়োজন।’

