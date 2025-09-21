  2. ক্যাম্পাস

ইবির আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক জহুরুল ইসলামকে চাকরিচ্যুত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইবির আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক জহুরুল ইসলামকে চাকরিচ্যুত
অধ্যাপক ড. জহুরুল ইসলাম/ছবি-ফেসবুক থেকে নেওয়া

আইন ভঙ্গ করে অনুমতি ছাড়া এক বছরের বেশি সময় বিভাগে অনুপস্থিত থাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. জহুরুল ইসলামকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

গত ২৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত ২৭০তম সিন্ডিকেট সভার ২৪ নম্বর সিদ্ধান্তের আলোকে তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক সই করা এক প্রজ্ঞাপন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ডেকোটায় ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি বিষয়ে এমএস ডিগ্রিতে ভর্তি আছেন।

প্রজ্ঞাপন ও রেজিস্ট্রার দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. জহুরুল ইসলাম ২০২৪ সালের ২১ আগস্ট থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকেন। এ বিষয়ে একই বছরের ৯ ডিসেম্বর শিক্ষাছুটি সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির ১৯৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে এক মাসের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হলে তিনি যোগদান করেননি। বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন।

পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে ২০২৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ২৬৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির সুপারিশের আলোকে ২৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় চাকরি থেকে তাকে অপসারণ করা হয়।

এ বিষয়ে অধ্যাপক ড. জহুরুল ইসলাম বলেন, ‌‘আমার প্রতি বেআইনিভাবে জুলুম করা হয়েছে। আমি এর তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা জানাই। একইসঙ্গে আমার ছাত্র, শিক্ষক ও দেশবাসীর কাছে বিচার চাই।’

ইরফান উল্লাহ/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।