শাবিপ্রবিতে ‘লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড ডেস্ক’ স্থাপনের প্রস্তাব ছাত্রদল
ক্যাম্পাসে হারানো জিনিসপত্র মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে ‘লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড ডেস্ক’ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখা ছাত্রদল।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিমের কাছে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে শাখা ছাত্রদল সভাপতি রাহাত জামান এ প্রস্তাব দেন।
স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, ক্যাম্পাসে প্রতিদিনই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা বই, আইডি কার্ড, মোবাইল ফোন, ছাতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত জিনিস হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে, সহপাঠী বা কর্মচারীরা এসব জিনিসপত্র খুঁজে পেলেও জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় মালিকের কাছে পৌঁছানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এ ধরনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ক্যাম্পাসে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ‘লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড ডেস্ক’ স্থাপন করা দরকার। এর মাধ্যমে হারানো জিনিস সহজে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।
এস এইচ জাহিদ/এএইচ/জিকেএস