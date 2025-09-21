  2. ক্যাম্পাস

ঢাকা কলেজ প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষার্থীদের ফেসবুকে উসকানিমূলক পোস্ট না দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা কলেজের প্রধান ফটক/ ফাইল ছবি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে উসকানিমূলক পোস্ট না দেওয়ার জন্য ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিয়েছে কলেজ প্রশাসন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক একেএম ইলিয়াস স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘এতদ্বারা ঢাকা কলেজের সকল বর্ষের শিক্ষার্থীদের জানানো যাচ্ছে যে, ফেসবুকে আপত্তিকর পোস্ট, ধর্মীয় প্রতিহিংসামূলক ও উসকানিমূলক পোস্ট না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এ সকল পোস্টের কারণে আইনশৃঙ্খলাজনিত কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আইনি ব্যবস্থা নিলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনোভাবে দায়ী থাকবে না।

