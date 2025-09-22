  2. ক্যাম্পাস

দুর্গাপূজার পরে রাকসু নির্বাচন চায় ছাত্রদল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৭ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট নির্বাচন পূজার পরে চায় শাখা ছাত্রদল। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে সাংবাদিকদেরকে এ কথা জানান শাখা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ও রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবীর।

তিনি বলেন, আমরা সবসময় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমরা দেখছি গত ৪৮ ঘণ্টা আগে যে উৎসবমুখর পরিবেশ এবং ভোটার-প্রাথীদের আনাগোনা ছিল, সেটা এখন অনেকটা স্থবির হয়ে গেছে। ভোটার নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী বাসায় চলে গেছে। আমরা চাই সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি নিয়ে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন যদি বিবেচনা করে, ভোটারদের উপস্থিতির কথা যদি বিবেচনা করেন, সেক্ষেত্রে আমি বলব আপনারা শিক্ষার্থীদের পালস বোঝার চেষ্টা করুন। আমি চাই নির্বাচন দুর্গাপূজার পরে হোক।

তফসিল অনুযায়ী আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

মনির হোসেন মাহিন/এমএন/জিকেএস

