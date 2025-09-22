শাবিপ্রবিতে ছাত্ররাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত
ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ছাত্ররাজনীতির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা হয়েছে।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার আ ফ ম মিফতাউল হক সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৮ আগস্ট প্রক্টরীয় কমিটির সঙ্গে সর্বদলীয় ছাত্রসংগঠনের মতবিনিময় সভায় সর্বসম্মত সুপারিশের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর জারি হওয়া ছাত্ররাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা হয়েছে।
তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে শিক্ষার্থীদের কল্যাণমূলক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অনুমোদনক্রমে পরিচালনা করতে হবে। সব একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন এবং আবাসিক হলে আগের মতো মিটিং ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।
আসন্ন শাকসু নির্বাচনে প্যানেল গঠন ও প্যানেল পরিচিতিমূলক সব অনুষ্ঠান হল প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে আয়োজন করা যাবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।
