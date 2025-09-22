  2. ক্যাম্পাস

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩টি পানির ফিল্টার দিলো ছাত্রশিবির

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০২ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩টি পানির ফিল্টার দিলো ছাত্রশিবির
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের জন্য ৩৩টি পানির ফিল্টার দেয় শিবির

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) বিভিন্ন বিভাগে ৩৩টি পানির ফিল্টার স্থাপন করেছে জবি শাখা ছাত্রশিবির। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিরাপদ পানি পান কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম শুরু করে সংগঠনটি।

এসময় শাখা শিবিরের সেক্রেটারি আব্দুল আলীম আরিফ বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সূচনালগ্ন থেকেই নিগৃহীত ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থাও করতে পারেনি। এজন্য ছাত্রশিবির নিরাপদ পানি পান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আজ থেকে আমাদের এই কর্মসূচি চালু থাকবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩টি পানির ফিল্টার দিলো ছাত্রশিবির

জবি শিবিরের সভাপতি মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের সব সমস্যা দূর করার দায়িত্ব প্রশাসনের। রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের দায়িত শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা। নিরাপদ পানির সমস্যা দূর করার জন্য আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। তাদের দু-একটি ফিল্টারে এত শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। তাই ছাত্র সংগঠন হিসেবে আমরা আমাদের এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

তিনি আরও বলেন, পরবর্তী ধাপে আমরা ছাত্রী হলে একটি শীতল পানির ফিল্টার স্থাপন করবো। আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি ছাত্রী হলে ওয়াশিং ম্যাশিন স্থাপন করব। পাশাপাশি আমরা নারী শিক্ষার্থীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিনের ভেন্ডিং মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ হাতে নিয়েছি।

এসময় শাখা ছাত্রশিবিরের দাওয়াহ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল, এইচআরএম সম্পাদক সোহাগ আহমেদ, ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক তারিকুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

টিএইচকিউ/এমআইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।