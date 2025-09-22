বিশ্বসেরা গবেষকের তালিকায় ইবির দুই শিক্ষক

বিশ্বসেরা গবেষকের তালিকায় ইবির দুই শিক্ষক
বিশ্বের শীর্ষ দুই শতাংশ গবেষকের তালিকায় স্থান পেয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) দুই শিক্ষক।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও নেদারল্যান্ডসভিত্তিক বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রকাশনা সংস্থা ‘এলসেভিয়ার’-এর যৌথ জরিপে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।
তালিকায় ইবির বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান স্থান পেয়েছেন।
অধ্যাপক হাবিবুর রহমান বলেন, ‘বিশ্বের শীর্ষ দুই শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায় স্থান পাওয়া শুধু আমার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং এটি আমার বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের জন্য একটি সম্মানের বিষয়। এটি প্রমাণ করে যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশ থেকেও বিশ্বমানের গবেষণা করা সম্ভব।’
এ বিষয়ে অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেন, ‘ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের জন্য এটা গর্বের বিষয়। আমি গর্বের বিষয়টি ধরে রাখতে চাই।’
এলসেভিয়ার প্রতিবছর দুই হাজারের বেশি জার্নাল প্রকাশ করে। প্রকাশিত জার্নালে নিবন্ধের সংখ্যা দুই লাখ ৫০ হাজারের বেশি। এর আর্কাইভে ৭০ লাখের বেশি প্রকাশনা রয়েছে।
