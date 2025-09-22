  2. ক্যাম্পাস

মৌমাছির কামড় খেয়ে হাসপাতালে শাবিপ্রবির দুই শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত এক শিক্ষার্থী

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) ক্যাম্পাসে মৌমাছির কামড়ে আহত হয়ে দুই শিক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

আহতরা হলেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইফতেখারুল আলম তড়িৎ ও হাদিসুর রহমান মোল্লা।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে ক্যাম্পাসের কিলোরোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তাদের সঙ্গে থাকা সহপাঠী মো. রুবায়েত তাসলিমও মৌমাছির কামড়ের শিকার হন।

রুবায়েত তাসলিম বলেন, ‌‘দুপুরে আমরা তিনজন গেটে খাবার খেয়ে কিলোরোড দিয়ে হেঁটে ক্যাম্পাসের দিকে ফিরছিলাম। আনুমানিক ২টার দিকে মসজিদ-সংলগ্ন সড়কের কাছে পৌঁছালে কেউ হয়তো মৌমাছির চাকে ঢিল ছোড়ে। তখনই মৌমাছিরা আমাদের আক্রমণ করে।’

তিনি আরও বলেন, ‘মৌমাছির কামড়ে তড়িৎ ও হাদিসুর গুরুতর আহত হন। পরে তাদের মাউন্ট এডোরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমি তুলনামূলক কম আহত হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরে এসেছি।’

মৌমাছির কামড়ে দুই শিক্ষার্থী আহতের বিষয়টি অবগত না বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান।

তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে থাকা মৌমাছির চাক আমরা সরিয়ে ফেলেছি। কিলোরোড এলাকায় থাকা চাকগুলোও দ্রুত সরিয়ে ফেলতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

