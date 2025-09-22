  2. ক্যাম্পাস

জাবিতে ‘স্ট্রাকচার ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক’ স্থাপনের উদ্যোগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৭:৫৭ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) ইন্টারনেট সেবা দ্রুততর ও সহজ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘স্ট্রাকচার ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক’ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে সহযোগিতা করবে বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক (বিডিআরইএন)।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ও আইসিটি সেলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক আলোচনায় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিডিআরইএনের সিইও মোহাম্মদ তৌরিতের উপস্থিতিতে সভায় জানানো হয়, স্ট্রাকচার ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিডিআরইএন বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব শিগগির জরিপ কাজ শুরু করবে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. ছালেহ আহাম্মদ খান, আইসিটি সেলের অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক মো. ফজলুল করিম পাটোয়ারী প্রমুখ।

উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমানে বলেন, স্ট্রাকচার ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক স্থাপিত হলে শিক্ষার্থী-শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অংশীজনরা দ্রুত ও সহজে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আশা করা যায়, সবাই নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা পাবেন।

রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/এমএস

