বিশেষ বৃত্তির দাবিতে জবি ছাত্রদলের মাসব্যাপী কর্মসূচি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের জন্য অক্টোবরের মধ্যে বিশেষ বৃত্তি বাস্তবায়নের দাবিতে মাসব্যাপী কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। মঙ্গলবার থেকে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচি শুরু করবে সংগঠনটি।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁঠালতলায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেন শাখা ছাত্রদলের নেতারা।
সংবাদ সম্মেলনে শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি আবাসন ভাতার বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। অনেক শিক্ষার্থী মতামত দিয়েছে জকসুর আগে যেন আবাসন ভাতা দেওয়া হয়। প্রশাসন যে রোডম্যাপ দিয়েছে তার সঙ্গে আমরা একমত, তবে এতে অনেক বিষয় স্পষ্ট নয়। বর্তমান প্রশাসন ফ্যাসিস্টদের বিচারের বিষয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেখানে ফ্যাসিস্টদের বিচার করেছে, সেখানে আমাদের প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ।
শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। মঙ্গলবার মেডিকেল ক্যাম্প দিয়ে কর্মসূচি শুরু হবে। এক মাসব্যাপী যে টাইমলাইন আমরা নিয়েছি, তার আলোকে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করবো। শিক্ষার্থীদের কাছে আমরা আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করবো। সামনের দিনগুলোতে আরও কর্মসূচি নেওয়া হবে।
তিনি আরও বলেন, জকসুর নীতিমালা ঘোষণার জন্য আমরা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করছি, আসন্ন জকসু নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে।
সংবাদ সম্মেলনে শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জাফর আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান রুমি, সুমন সরদারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
টিএইচকিউ/বিএ