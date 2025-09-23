  2. ক্যাম্পাস

টিএসসিতে বড় পর্দায় বাংলাদেশের খেলা দেখাবে ছাত্রদল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে (টিএসসি) বড় পর্দায় এশিয়া কাপের দুই ম্যাচের খেলা দেখাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাবি শাখা।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীমউদ্দিন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর বারী হামিম তার নিজ ফেসবুক পোস্টে এই ঘোষণা দেন।

ফেসবুক পোস্টে হামিম লিখেছেন, আগামী ২৪ এবং ২৫ তারিখ, বাংলাদেশ বনাম ভারত এবং বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান মধ্যকার দুইটি ম্যাচ টিএসসিতে বড় পর্দায় দেখানোর আয়োজন করবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

