সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পেলো বাংলাদেশ
নেপাল ও শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠে প্রতিপক্ষের অপেক্ষায় ছিল বাংলাদেশ। সোমবার ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচের পর ঠিক হয়েছে সেমিফাইনালের লাইন-আপ। বাংলাদেশ খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে, ভারতের প্রতিপক্ষ নেপাল।
শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় চলমান এই টুর্নামেন্টের ‘বি’ গ্রুপের ভাগ্য নির্ধারণী ম্যাচে ভারত ৩-২ গোলে হারিয়েছে পাকিস্তানকে। দুবার পিছিয়ে দুবার সমতায় ফিরলেও পাকিস্তানের শেষ রক্ষা হয়নি। আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা দল দুটির গ্রুপে অবস্থান নির্ধারণ হয়েছে এই ম্যাচে।
তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ভারত। ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ পাকিস্তান। বাংলাদেশ ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সেমিফা্ইনালে পেয়েছে 'বি' গ্রুপ রানার্সআপ পাকিস্তানকে।
২৫ সেপ্টেম্বর কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে বিকেলে প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। সন্ধ্যায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও নেপাল। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ২৭ সেপ্টেম্বর।
