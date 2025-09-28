  2. ক্যাম্পাস

চাকসু নির্বাচনে বাগছাস থেকে লড়বেন ৯ নেতা

প্রকাশিত: ০৫:৪৮ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির প্রার্থীদের পরিচিতিপর্ব অনুষ্ঠিত হয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) আনুষ্ঠানিকভাবে প্যানেল ঘোষণা না করলেও স্বতন্ত্রভাবে সংগঠনটির ৯ জন নেতা নির্বাচনে বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় চাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির প্রার্থীদের পরিচিতিপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রার্থীদের পাশে থাকার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে সংগঠনটি।

শাখা বাগছাসের প্রার্থীদের মধ্যে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সুলতানুল আরেফিন (সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক), ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে আশরাফ চৌধুরী (যুগ্ম-সদস্য সচিব), ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক পদে নওশীন তাবাচ্ছুম জুথি (সহ-মুখপাত্র), সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে উলফাতুর রহমান রাকিব (যুগ্ম-আহ্বায়ক), সহ-যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক পদে নাঈম বিশ্বাস (সদস্য) ও সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে তাওসিফ ইয়াসার রুদ্র (সংগঠক)।

নির্বাহী সদস্য পদে লড়বেন তানভীর অন্তু (যুগ্ম-আহ্বায়ক), ফয়সাল মিয়া (যুগ্ম-সদস্য সচিব) ও ওসমান গনি (সদস্য)।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শাখা বাগছাসের আহ্বায়ক মুনতাসির মামুন বলেন, ‌‘আসন্ন চাকসু নির্বাচনে বাগছাস চবি শাখার পক্ষ থেকে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্যানেল ঘোষণা করা হয়নি। তবে আমাদের সংগঠনের যেসব নেতা প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন, সংগঠন তাদের পাশে থাকবে।’

