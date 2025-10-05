  2. ক্যাম্পাস

বাকৃবির চুরি হওয়া ১৩ ভেড়ার মধ্যে চারটি উদ্ধার, গ্রেফতার ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
বাকৃবির চুরি হওয়া ১৩ ভেড়ার মধ্যে চারটি উদ্ধার, গ্রেফতার ২
উদ্ধার চার ভেড়া

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) থেকে চুরি হওয়া ১৩টি ‘দরপার’ ও ‘গাড়ল’ প্রজাতির ভেড়ার মধ্যে চারটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (৫ অক্টোবর) ভোরে গাজীপুরের টঙ্গী পশ্চিম থানা এলাকা থেকে ভেড়াগুলো উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন গাজীপুরের টঙ্গী পশ্চিম থানা এলাকার মৃত হোসেন সিকদারের ছেলে আবুল কালাম (৪৮) ও একই এলাকার উত্তরা আউসপাড়ার মৃত কসর উদ্দিন শেখের ছেলে হিরা মিয়া (৩৫)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম।

তিনি জানান, ভেড়াগুলো চুরি করে টঙ্গী থানা এলাকায় নিয়ে গিয়ে ছয়টি ভেড়া একজনের কাছে এবং বাকি সাতটি বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করা হয়। ঘটনাটি জানতে পেরে অভিযান চালিয়ে ছয়টি ভেড়ার মধ্যে চারটি উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি দুটি মারা গেছে। অন্য সাতটি ভেড়া উদ্ধারে অভিযান চলমান। জড়িত অন্যদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

বাকৃবির সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের অধ্যাপক ড. ফরিদা ইয়াসমিন বারি বলেন, দরপার ও গাড়ল প্রজাতির এসব ভেড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা চলছিল। এর মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো ভ্রূণ স্থানান্তরের মাধ্যমে ভেড়ার বাচ্চা উৎপাদন সম্ভব। চর ও হাওর অঞ্চলে এই উন্নত জাতের ভেড়ার পরিচিতি রয়েছে। ভেড়া উদ্ধারের খবরে আমি অনেক খুশি। এতে গবেষণাকাজের অনেক উপকার হবে।

এরআগে গত ১৭ সেপ্টেম্বর দিনগত রাতে বাকৃবির গবেষণা প্রকল্পের ১৯টি দরপার ও গাড়ল জাতের ভেড়ার মধ্যে ১৩টি চুরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের গেটসংলগ্ন খামার থেকে এসব ভেড়া চুরির ঘটনা ঘটে। একেকটি ভেড়ার ওজন ছিল ৩০ থেকে ৪০ কেজি।

এ ঘটনার দুদিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা নজমুল ইসলাম বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা করেন।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।