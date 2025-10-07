‘স্বাধীন চিন্তা ও প্রতিরোধের প্রতীক আবরার ফাহাদ’
আবরার ফাহাদ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতির আত্মমর্যাদা, স্বাধীন চিন্তা ও প্রতিরোধের প্রতীক উল্লেখ করে অক্টোবরকে ‘আধিপত্যবাদবিরোধী দিবস’ হিসেবে পালন করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।
সোমবার (৬ অক্টোবর) ডাকসু ভিপি আবু সাদিক কায়েম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের স্বার্থ রক্ষা এবং অন্যায্য ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলায় আধিপত্যবাদী শক্তি, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের হাতে ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর নির্মম ভাবে শহীদ হন আবরার ফাহাদ। এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে গোটা জাতির আত্মমর্যাদা, স্বাধীন চিন্তা ও প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছেন আবরার ফাহাদ।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দীর্ঘ নির্যাতন, নিপীড়ন, গুম, খুনের বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রতিবাদের পর শহীদ আবরার ফাহাদের শাহাদত গোটা জাতিকে ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী এই লড়াইয়ের পূর্ণতা আসে ২০২৪ সালে সংঘটিত জুলাই বিপ্লবে; শহীদ আবু সাঈদ, শান্ত, মুগ্ধ, ওয়াসিম, আলী রায়হান, তাহির, রিয়া গোপ ও নাসিমাদের শাহাদতের মধ্য দিয়ে।
এছাড়াও, আবরার ফাহাদের আত্মত্যাগকে ধারণ করে জাতির আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের লড়াইয়ে নতুন করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ডাকসুর পক্ষ থেকে দেশবাসী ও ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
