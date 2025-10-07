রাবির নবীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকরা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথমবারের মতো সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ৮৪ জন নবীন শিক্ষককে নিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)।
মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) বেলা ১০টায় আইকিউএসি’র কনফারেন্স রুমে এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হয়ে কর্মশালাটি চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
আইকিউএসি সূত্রে জানা যায়, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয় ১৭টি বিভাগের নবীন এই শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, গবেষণায় নৈতিক মানদণ্ড, পেশাগত সততা ও আচরণবিধি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ও জ্ঞান সৃজন, অ্যাকাডেমিক কারিকুলামে আধুনিকতা ও সৃজনশীলতা আনয়ন, এক্রিডিটেশন প্রাপ্তি, টিচিং পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের প্রতি বায়াসনেস ত্যাগ করা, খাতার মূল্যায়ন পদ্ধতিসহ বিভিন্ন সেশনের ওপর পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দিবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকরা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইকিউএসি’র অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্যই হলো একে অপরের কাছ থেকে শেখা। বর্তমান সময়ে এটি খুবই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষক হয়ে উঠার জন্য এমন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
সভাপতির বক্তব্যে আইকিউএসি’র পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবু রেজা বলেন, গুণগত মান (কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স) নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই তারা এই প্রথম নবীন শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন।
তিনি নবীন শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের (পুরাতন শিক্ষক) ধারণার সঙ্গে আপনাদের (নতুন শিক্ষক) ধারণা যুক্ত হোক। নতুন-পুরাতনের ধারণার সমন্বয়ে শিক্ষার মান উন্নত করাই হোক আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।
সমাজকর্ম বিভাগের নবীন শিক্ষক তানভীর হোসাইন এমন উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, কিছুদিন আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। নতুন নিয়োগ পেয়েছি কিন্তু কীভাবে শুরু করবো তা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।
এ সময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মাঈন উদ্দিন এবং উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইকিউএসি’র সহকারী পরিচালক অধ্যাপক ড. মনিমুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ প্রশাসক অধ্যাপক ড. আখতার হোসেন মজুমদার ও রাবির অফিস অব দ্যা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স’র পরিচালক ড. সাজ্জাদুর রহিম।
মনির হোসেন মাহিন/কেএইচকে/জেআইএম