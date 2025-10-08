  2. ক্যাম্পাস

চাকসু নির্বাচন

ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ৩৩ দফার ইশতেহার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪০ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
চাকসু নির্বাচনে ৩৩ দফার ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’/ছবি জাগো নিউজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ ৯টি মূল বিষয় সামনে রেখে ৩৩ দফার ইশতেহার ঘোষণা করেছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে এসব ইশতেহার ঘোষণা করেছেন প্যানেলটির সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী ইব্রাহিম হোসেন রনি।

ইশতেহারগুলো হলো- আবাসন সংকট নিরসন ও উন্নয়ন, শাটলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন, নিরাপদ বাস সার্ভিস, সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণ, সেশনজট নিরসন করা, কটেজ-মেসে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের সুবিধা, নিয়মিত চাকসু নির্বাচন, ফ্যাসিবাদের দোসরমুক্ত ক্যাম্পাস বিনির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ধারণ, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও নারীবান্ধব কমনরুম।

যৌন হয়রানি ও সাইবার বুলিং প্রতিরোধ, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, গবেষণায় উৎসাহ ও বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীবান্ধব লাইব্রেরি, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত চিকিৎসাসেবা, নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিতকরণ, গ্রিন ক্যাম্পাস, নারীবান্ধব ক্যাম্পাস, হল ও ফ্যাকাল্টিভিত্তিক সমস্যা সমাধান, প্রেয়ার রুম উন্নয়ন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ ও সব জাতিগোষ্ঠীর অধিকার, অটোমেশন পদ্ধতি চালুকরণ, উচ্চশিক্ষা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধিকার ও শিক্ষাবৃত্তি, টিএসসি ও সেন্ট্রাল অডিটোরিয়াম নির্মাণ, শরীরচর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি, লিগ্যাল এইড সেল গঠন, অফিসিয়াল ই-মেইলের সহজলভ্যতা, অ্যালামনাইদের সঙ্গে সমন্বয়, মেন্টাল হেলথ কাউন্সিল ও অন-ক্যাম্পাস জব।

এছাড়া ঘোষিত ইশতেহারের মধ্যে ৯টি মূল বিষয় রেখেছে প্যানেলটি। এগুলো হলো- আবাসন, যাতায়াত, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, নিরাপদ ও গ্রিন ক্যাম্পাস, সেশনজট, অটোমেশন, শিক্ষা গবেষণা ও ক্যারিয়ার, নারীবান্ধব ক্যাম্পাস ওয়েলফেয়ার কার্যক্রম।

ইশতেহার ঘোষণা শেষে প্যানেলটির ভিপি প্রার্থী ইব্রাহীম রনি বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের মৌলিক সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা ও প্রত্যাশাগুলো ইশতেহারে তুলে ধরেছি। আমরা ১২ মাসে ৩৩টি দফা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবো। তবে এর মধ্যে ৯টি বিষয় আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দেবো।

