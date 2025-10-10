‘ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার’ অভিযোগে ঢাবিতে শরৎ উৎসব স্থগিত
আয়োজকদের একজনের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলায় শরৎ উৎসব আয়োজন আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।
শুক্রবার (১০ সেপ্টেম্বর) চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলামের সই করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী গত ১৯ বছর ধরে নিয়মিতভাবে চারুকলার বকুলতলায় শরৎ উৎসব আয়োজন করে আসছে। এ বছরও ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অনুমতি চেয়ে তারা অনুষদ বরাবর আবেদনপত্র জমা দেয়। যা অনুষদ বরাবরের মতোই অনুমোদন করে।
তবে পরবর্তীতে ৯ অক্টোবর ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীসমাজ’-এর পক্ষ থেকে চারুকলা অনুষদে আরেকটি আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়। সেখানে অভিযোগ করা হয়, এবারের অনুষ্ঠানের আয়োজকদের একজন ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে চারুকলা অনুষদ সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানটি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।
বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, শনিবার (১১ অক্টোবর) চারুকলা অনুষদের শিক্ষক ও সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। সেই বৈঠকে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ খতিয়ে দেখে স্থগিত অনুষ্ঠানটি ভবিষ্যতে সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
