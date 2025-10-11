  2. ক্যাম্পাস

অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জাকসুর

প্রকাশিত: ০৫:৩৫ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু)।

শনিবার (১১ অক্টোবর) জাকসু’র সাধারণ সম্পাদক মো. মাজহারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই দাবি জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত কয়েকজন সেনা সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার না করায় বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থাকে ‘ফ্যাসিবাদী’ আখ্যা দিয়ে জাকসু অভিযোগ করে জানায়, বিভিন্ন বাহিনীর কর্মকর্তারা শেখ হাসিনার নির্দেশে এসব মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ছিলেন। এই অপরাধের দায় থেকে শেখ হাসিনা ও তার ফ্যাসিবাদী প্রশাসন কোনোভাবেই মুক্ত নয়। ফ্যাসিবাদের সময়ে পুরো রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ব্যবহার করে দেশে একটি মাফিয়াতন্ত্র কায়েম করা হয়েছিল। এ সময় চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও খুনের মতো ঘটনা সংঘটিত হয়।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের সঠিক বিচার নিশ্চিত করতে না পারলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরায় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের পথ তৈরি হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হবে।

দ্রুত মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী সব ফৌজদারি অপরাধীকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তাদের সহযোগীদের অপসারণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাকসু।

