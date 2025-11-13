ঢাবিতে ভর্তি আবেদনের সময় বাড়লো

ঢাবিতে ভর্তি আবেদনের সময় বাড়লো
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন ও ফি জমা দেওয়ার সময়সীমা তিনদিন বাড়ানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পূর্বনির্ধারিত ১৬ নভেম্বরের পরিবর্তে নতুন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা ওই দিন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমা দিতে পারবেন।
আরও পড়ুন
চবির ভর্তি পরীক্ষায় কমেছে আবেদনের যোগ্যতা, থাকছে না পোষ্য কোটা
জবির প্রথম বর্ষে ভর্তি আবেদন শুরু ২০ নভেম্বর
ঢাবির ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।
এফএআর/একিউএফ/জেআইএম