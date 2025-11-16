ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে তারুণ্যের উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে তারুণ্যের উৎসব
নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে `এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) তারুণ্যের উৎসব-২০২৬ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সকাল দশটায় ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এটি উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, সবাইকে নিয়ে বাঁচবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শুধু সরকার কিংবা দলীয় কোনো ভঙ্গি নিয়ে চলতে পারে না। সমাজের অংশ হিসেবে দল আমাদের দরকার, কিন্তু এককভাবে দরকার নেই- পরিষ্কার কথা। এই জাতীয় আয়োজনগুলো আমাদেরকে সমাজের হাত ধরে রাখতে সাহায্য করে। এগুলো চর্চার বিষয় প্রতিনিয়ত জারি রাখতে হবে।
ঢাবির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, বিশ্বের সব বড় বড় অর্জন তরুণদের নেতৃত্বেই সার্থকতা পেয়েছে। তরুণরা ছিল বলেই জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছে। আবু সাঈদ, মুগ্ধ ও ওয়াসিম আকরাম ছিল বলেই আজকে আমরা এখানে দাঁড়াতে পেরেছি।
অনুষ্ঠান পরবর্তী সংক্ষিপ্ত র্যালি, ক্লিন ক্যাম্পেইন ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।
এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (কোরাস, আবৃত্তি, নাটিকা) পরিবেশন করা হয়।
এফএআর/কেএসআর