‘গুম হওয়া’ ৩ ছাত্রদল নেতার সন্ধান চেয়ে জবিতে মানববন্ধন
আওয়ামী সরকারের আমলে গুমের শিকার হওয়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদলের তিন নেতার সন্ধানের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুর ১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষক সমিতি সংহতি প্রকাশ করে অংশগ্রহণ করে।
মানববন্ধনে ছাত্রদল ও শিক্ষক নেতারা, গুমের শিকার মাজহারুল ইসলাম রাসেল, আসাদুজ্জামান রানা, আল-আমিনসহ সব নেতাকর্মী ও নাগরিকের সন্ধান দাবি করেন। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও পেটোয়া বাহিনীর নির্যাতন, হামলা ও হত্যার ঘটনায় বিচার বিভাগের কার্যকর পদক্ষেপেরও দাবি জানান তারা।
এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও জকসুর ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী খাদিজাতুল কুবরা বলেন, আজ ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে অনেকে গুমের শিকার হয়েছে। কতজনের বিচার চাইবো আমরা। একটি স্বাধীন দেশে আমরা আমাদের ভাইদের সন্ধানে দাঁড়িয়েছি। আমরা এমন একটি দেশ চাই যেখানে কেউ গুম হবে না, সবাই ন্যায্য বিচার পাবে।
শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, ফ্যাসিস্ট আমলে অনেক বিএনপি নেতা গুম-খুনের শিকার হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের হাতে হামলার শিকার হয়েছে। আমাদের অনেক ভাই গুম হয়েছে, আল্লাহর রহমতে অনেককে ফিরে পেয়েছি। কিন্তু আমাদের জবি ছাত্রদলের তিন ভাইকে এখনো আমরা খুঁজে পাইনি। বিগত আন্দোলন সংগ্রামে আমাদের অনেক ছাত্রদল নেতা গুলিবিদ্ধ হয়েছে, হামলার শিকার হয়েছে। বিগত ১৭ বছর আমরা মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি। প্রশাসনের যারা গুম খুনের সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার চাই।
মানববন্ধনে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দিন বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে গুম-খুন একটি নৈমিত্তিক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জুলাইয়ের পর আমরা এখনো অনেকের সন্ধান পাইনি। আমাদের জবি ক্যাম্পাসের তিন ছাত্রদল নেতাসহ আরও অনেকে গুমের তালিকায় রয়েছে। ১০ ডিসেম্বর আসে আর আমরা মানববন্ধন করি, তাদের সন্ধান চাই, স্মরণ করি আবার পরদিন ভুলে যাই। তাদের পরিবারের এখন কি অবস্থা আমরা কি তা জানি? আমরা চাই আমাদের ক্যাম্পাসের ছাত্ররা যে গুম হয়েছে সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে।
এসময় শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা গুম হয়েছে সব ক্যাম্পাসে তদন্ত কমিটি হয়েছে। দুঃখজনক বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়নি। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা গুম হয়েছে তাদের জন্য একটা কমিটি গঠন করা হোক।
