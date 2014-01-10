জকসু নির্বাচন
ভিপি প্রার্থীর স্ত্রীকে হেনস্তায় জড়িতদের গ্রেফতারে আলটিমেটাম
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে শিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী রিয়াজুল ইসলামের স্ত্রীকে হেনস্তাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে ছাত্রশিবির।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান রিয়াজুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ১৪ ব্যাচের মাহিমা আক্তারকে (রিয়াজুল ইসলামের স্ত্রী) হেনস্তা করেছে ছাত্রদল এবং বিষয়টি পুলিশে জানানো হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের গ্রেফতার করতে হবে। তা না হলে কীভাবে গ্রেফতার করা যায় আমরা দেখবো। এছাড়া ফিজিক্স, ইসলামিক হিস্ট্রিসহ কয়েকটি বিভাগের চারজন নারী শিক্ষার্থী হেনস্তার শিকার হয়েছে এ বিষয়ে জড়িতদের আমরা বিচারের দাবি জানাচ্ছি।
রিয়াজুল ইসলাম বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় জনবসতির মধ্যে গড়ে ওঠা ক্যাম্পাস। এখানে সাধারণ পথচারী থাকবে। এখানে সাধারণ পথচারীদের জামাত ট্যাগ দিয়ে হেনস্তা করেছে ছাত্রদল। যারা তাদের হেনস্তার সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
ভোটগণনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তে প্রশাসনের সবাই সম্মতি দিয়েছে। আমরা দাবি জানাই আগে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটগণনা করতে হবে। এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনা যাবে না। ভোটগণনা ও ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত রাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করছি। আমাদের শিক্ষার্থীরা যে রায় দিয়েছে সেটাই ঘোষণা করা হোক। কোনো প্রকার ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং মেনে নেওয়া হবে না।
এছাড়া ক্যাম্পাসের বাহিরের ঘটনাগুলো ছাড়া ভোট গ্রহণ সুষ্ঠু হয়েছে বলে জানিয়েছে শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম।
এর আগে তিন দফা পিছিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা বিগত বছরের ৩০ ডিসেম্বর। এদিন নির্বাচন শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে ভোর ৬টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। এর প্রেক্ষিতে জরুরি সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়। এরপর দিনভর শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ফের জরুরি সিন্ডিকেট সভা ডেকে ৬ জানুয়ারি নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়।
নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য প্যানেলগুলোর মধ্যে রয়েছে ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ ছাত্রশক্তি সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ ও বামপন্থী মওলানা ভাসানী ব্রিগেড প্যানেল। এছাড়া একটি আংশিক প্যানেল ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা রয়েছেন।
টিএইচকিউ/এমএএইচ/জেআইএম