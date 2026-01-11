শাকসু: আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে থাকছে যেসব শাস্তি
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা। আগামী ২০ জানুয়ারির এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আচরণবিধিমালার ব্যানার লাগিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
আচরণবিধিতে বলা হয়েছে, নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেবেন। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনবোধে স্বপ্রণোদিতভাবে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাও নিতে পারবেন।
এতে আরও বলা হয়েছে, কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কেউ বা কোনো ভোটার নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে। অথবা রাষ্ট্রীয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী অন্য যে কোনো দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর আগামী ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শাকসু ও ছয়টি হল সংসদের নির্বাচন। ওইদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা ভোটগ্রহণ চলবে।
এসএইচ জাহিদ/এসআর/এমএস