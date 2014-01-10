জকসুর ভোটগণনা ঘিরে ক্যাম্পাসে টানটান উত্তেজনা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন–২০২৫ এর ভোটগণনা ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে টানটান উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ভোটগণনার প্রতিটি মুহূর্ত সরাসরি দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকগুলোতে স্থাপিত জায়ান্ট স্ক্রিনের সামনে ভিড় করেছেন শিক্ষার্থী ও আগ্রহী দর্শনার্থীরা।
জায়ান্ট স্ক্রিনে ফল প্রকাশের দৃশ্য ভেসে উঠতেই কখনো উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছেন শিক্ষার্থীরা, আবার কখনো পছন্দের প্রার্থী পিছিয়ে পড়লে নীরবতা নেমে এসেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে হাসি, হতাশা ও উৎকণ্ঠার মিশ্র আবহ বিরাজ করছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে লাইভ সম্প্রচারের সঙ্গে চোখ রাখছেন অসংখ্য শিক্ষার্থী।
এর আগে মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সাড়ে ৫টার দিকে ভোটগণনা শুরু করে নির্বাচন কমিশন। তবে কারিগরি ত্রুটির কারণে কিছু সময় বন্ধ থাকে ভোটগণনা। পরে রাত সাড়ে ১২টার পর পুনরায় শুরু হয়।
ভোটগণনার মূল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে। যেখানে প্রবেশের অনুমতি রয়েছে শুধু বিশেষ পাস কার্ডধারীদের। ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোটগণনার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে ভরসা করতে হচ্ছে ক্যাম্পাসের বাইরে স্থাপিত জায়ান্ট স্ক্রিন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেসবুক লাইভ সম্প্রচারের ওপর।
নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে ক্যাম্পাসে তিনটি জায়ান্ট স্ক্রিনে একযোগে ভোটগণনার দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লাইভ সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরাও যুক্ত হচ্ছেন এ উত্তেজনাপূর্ণ প্রক্রিয়ায়।
জবির প্রধান ফটকের সামনে জায়ান্ট স্ক্রিনে ফলাফল দেখছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তানভীর আহমেদ। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘অনেকদিন পর ক্যাম্পাসে এমন প্রাণচাঞ্চল্য দেখছি। নিজের ভোটের ফল সামনে বসে লাইভ দেখতে পারছি— এটি সত্যিই দারুণ অভিজ্ঞতা। পছন্দের প্রার্থী এগিয়ে থাকায় আমরা সবাই উচ্ছ্বসিত।’
ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান বলেন, ‘ফলাফল বারবার পরিবর্তন হচ্ছে। কখনো আনন্দ, কখনো দুশ্চিন্তার অনুভূতির মধ্যদিয়েই সময় কাটছে। শেষ ফলাফল না আসা পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত হতে পারছি না।’
রাত পৌনে আটটায় পাওয়া সর্বশেষ তথ্যে, মোট ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৭টি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করেছে ইসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে স্থাপিত নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ফল ঘোষণা শুরু হওয়ার সময় নাটকীয় মুহূর্ত দেখা গেছে। কখনো ছাত্রদল সমর্থিত, কখনো ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থী এগিয়ে যাচ্ছেন— এ দোলাচলে আরও বাড়ছে উত্তেজনা।
২৭ কেন্দ্রের ফলে ভিপি পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম পেয়েছেন তিন হাজার ৩৭৪ ভোট। ছাত্রদল–ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত প্রার্থী রাকিব পেয়েছেন তিন হাজার ১০৮ ভোট। ২৬৬ ভোটে এগিয়ে আছেন রিয়াজুল ইসলাম।
দ্বিতীয় ফটকের সামনে বন্ধুদের নিয়ে জায়ান্ট স্ক্রিনে ফল দেখার সময় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রাশেদ মাহমুদ বলেন, ভোট গণনা জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানোর কারণে স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নিয়ন্ত্রণকক্ষে ঢুকতে না পারলেও আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি।
এদিকে জায়ান্ট স্ক্রিনের ভিড় এড়িয়ে মোবাইলে ফেসবুক লাইভ দেখছিলেন আইন বিভাগের শিক্ষার্থী সাদিয়া ইসলাম। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, লাইভে ফল দেখার সুবিধা থাকায় হল থেকেই সব আপডেট পাচ্ছি। যারা ক্যাম্পাসে আসতে পারেনি, তাদের জন্য এটা খুবই ভালো উদ্যোগ।
