গ্রামীণ বাঁধে ভাঙন, লোকালয়ে ঢুকছে আত্রাই নদীর পানি

গ্রামীণ বাঁধে ভাঙন, লোকালয়ে ঢুকছে আত্রাই নদীর পানি
উজানের ঢলে বিপৎসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নওগাঁর আত্রাই নদীর পানি।
শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে মান্দা উপজেলার কসব ইউনিয়নের তালপাতিলা এলাকার একটি গ্রামীণ বাঁধ ভেঙে পড়েছে। এতে তালপাতিলা গ্রামসহ আশপাশের চকবালু, চকরামপুরসহ কয়েকটি গ্রামে পানি প্রবেশ করে। ফলে পানি বন্দী হয়ে পড়ে কয়েকশ পরিবার।
স্থানীয়রা জানান, এই স্থানে গত বছরও ভেঙ্গে যায়। মাসখানেক আগে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বেড়িবাঁধের এ অংশটুকু মেরামত করা হয়। এরই মধ্যে আকস্মিক পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আবার ভেঙে গেছে।
বেড়িবাঁধ ভাঙ্গার সংবাদে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আখতার জাহান সাথী। এসময় তিনি উক্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে বাঁধ মেরামতের আশ্বাস দেন।
এদিকে দুপুর ১২টার দিকে নওগাঁ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী প্রবীর পাল জানান, মান্দার জোত বাজার পয়েন্টে বিপৎসীমার ৩৭ সেন্টিমিটার ও রেলওয়ে ব্রিজ পয়েন্টে বিপৎসীমার ৩১ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়াও ছোট যমুনা ও পুনর্ভবা নদীর পানি বিপৎসীমার নিচে থাকলেও পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।
আত্রাই নদীর পানি বিপৎসীমার উপরে প্রবাহিত হওয়ায় মান্দা উপজেলার চকরামপুর, উত্তর চকরামপুর, কয়লাবাড়ী, জোকাহাট, দ্বারিয়াপুর, নুরুল্লাবাদ, পারনুরুল্লাবাদ ও তালপাতিলা এলাকার অন্তত ১০ পয়েন্টকে অতি ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ মূল বাঁধের লক্ষ্মীরামপুর, আয়াপুর, পাঁজরভাঙ্গা, পলাশবাড়ী, মিঠাপুর, নিখিরাপাড়া ও গোয়ালমান্দাসহ অন্তত ২০ পয়েন্টকে উচ্চ ঝুঁকির তালিকায় রাখা হয়েছে।
আরমান হোসেন রুমন/এএইচ/এএসএম