‘বুঝে গেছি টাকা না থাকলে বউ আমাকে ছেড়ে যাবে, তাই মরে গেলাম’

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কলাপাড়া (পটুয়াখালী)
প্রকাশিত: ০১:৪১ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
‘আমার বউ আমার মরার দাই, কারণ সে টাকা টাকা করতো, আর আমার কথা শুনতো না। আমাকে মিথ্যা ভালোবাসতো। আমি বুঝে গেছি টাকা না থাকলে সে আমাকে ছেড়ে যাবে। তাই আমি মরে গেলাম। সবাই ভালো থাকবেন।’

এভাবেই নিজের মনের কথা লেখা একটি চিরকুট পাওয়া যায় পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় লোকমান সরদার (৩২) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহের পাশে।

শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের পাখিমারা বাজার সংলগ্ন ভাড়া বাসা থেকে ওড়না দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত লোকমান ওই ইউনিয়নের পশ্চিম সোনাতলা গ্রামের জাকির সরদারে ছেলে। তিনি পাখিমারা বাজারে দর্জির দোকান দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন।

তার পাশে থাকা চিঠিতে স্ত্রীকে দায়ী করে আরও লেখা হয়েছে, ‘আমি শেষ চেষ্টা করেছি পারিনাই, আমার সব টাকা শেষ। তাই আমার বেঁচে লাভ নেই, তুমি আমার বিশ্বাস করলা না। সবাই বলে আমি খারাপ, যে বাসায় ভাড়া থাকি তারাও বলে আমি নাকি চোর। আমি আর নিতে পারছি না। আমি মরে গেলাম, সবাই ভালো।’

কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

